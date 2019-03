Ha ucciso 49 persone e ne ha ferite 48 sparando all’impazzata in due moschee a Chirstcurch, in Nuova Zelanda. Brenton Tarrant, australiano bianco di 28 anni, originario dello Stato di New South Wales, sulla costa orientale del Paese, è stato arrestato assieme ad altri due uomini e una donna. Prima di entrare in azione e durante il massacro nelle moschee di Deans Ave, dove si contano 41 vittime, e in quella di Linwood, dove ha ammazzato altre 7 persone, ha ripreso tutto con una diretta su Facebook durata 17 minuti. Un attacco pianificato, preannunciato sul forum ‘8chan’. E altri morti, ha spiegato il primo ministro Jacinda Ardern, sono stati evitati grazie al ritrovamento di due ordigni esplosivi attaccati a veicoli sospetti” che sono stati disinnescati.

Tarrant, che ha rivendicato la responsabilità dell’assalto lasciando un manifesto anti-immigrati di 74 pagine in cui ha spiegato chi è e il motivo del suo “attacco terroristico”, come lo ha definito lui stesso. L’uomo dice di essere un australiano bianco di 28 anni che è venuto in Nuova Zelanda solo per pianificare e addestrarsi all’attacco. Ha detto di non essere membro di nessuna organizzazione, ma di aver fatto donazioni e interagito con molti gruppi nazionalisti, sebbene abbia agito da solo e nessun gruppo abbia ordinato l’attacco. Ha aggiunto di aver scelto la Nuova Zelanda a causa della sua posizione, per dimostrare che anche le parti più remote del mondo non sono esenti da “immigrazione di massa“.

Sui caricatori delle armi usate per la strage era stato inciso il nome di Luca Traini, 28enne di Tolentino autore della sparatoria contro gli immigrati avvenuta a Macerata il 3 febbraio del 2018 e per cui è stato condannato a 12 anni di carcere. Assieme a quello dell’attentatore di Macerata, sulle armi, Tarrant ha citato anche altri nomi tra i quali quello di Alexandre Bissonette, 29enne che nel 2017 uccise sei persone in una moschea di Quebec City. Inciso anche il nome di Sebastiano Venier, il Doge veneziano che sconfisse i turchi nella battaglia di Lepanto nel 1571.

Al momento della sparatoria vi erano diverse centinaia di persone nella moschea di al Noor per la preghiera del venerdì. Subito dopo le sparatorie, la polizia ha messo in stato di allerta tutta la città chiudendo scuole e l’ospedale cittadino che ha annullato tutti gli appuntamenti del pomeriggio, comunicando che nessun paziente o dipendente poteva entrare o uscire dall’edificio. E nel pomeriggio, per solidarietà, sono state chiuse anche tutte le sinagoghe del Paese. In salvo per un soffio il team di cricket del Bangladesh, che si stava dirigendo verso una delle due moschee assaltate alla vigilia del test match di sabato, poi annullato, contro la Nuova Zelanda.

“Molte delle persone colpite da questo atto di estrema violenza saranno della nostra comunità di migranti e rifugiati. La Nuova Zelanda è la loro casa, dovrebbero essere al sicuro”, ha detto la premier Ardern, definendo gli attacchi “uno straordinario e senza precedenti atto di violenza”. Stiamo vivendo uno dei “giorni più tristi” per il nostro Paese, ha aggiunto annunciando una riunione di emergenza con le agenzie di sicurezza nazionale.