L’analisi costi-benefici commissionata dal governo per valutare la Tav Torino-Lione boccerà il progetto, stabilendo che non è economicamente sostenibile. Lo scrive l’agenzia Bloomberg citando due fonti vicine al dossier e aggiungendo che si tratta di una “grossa vittoria per il Movimento Cinque Stelle“, storicamente opposto alla Tav. L’uscita di Bloomberg tuttavia non è confermata dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli: “Di fronte alle indiscrezioni di stampa odierne, smentisco che sia stata completata l’analisi costi-benefici sul Tav Torino-Lione”.

Quando l’analisi “sarà effettivamente portata a termine e sarà stata condivisa con gli interlocutori interessati, sarà naturalmente pubblicata, in ossequio a quel principio di trasparenza che abbiamo sempre osservato”, specifica Toninelli. Mentre Bloomberg precisa che la decisione del ministero delle Infrastrutture e trasporti sul continuare o meno i lavori della Tav è attesa in una fase successiva, dopo una valutazione degli eventuali costi amministrativi di uno stop che alcune analisi avrebbero valutato in due miliardi di euro.

Poche ore prima il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti aveva spiegato che la Lega rappresenta “l’anima che vuole fare queste grandi opere. Nel contratto di governo avevamo raggiunto un accordo affinché fossero monitorate tramite un’analisi costi-benefici. Io tifo affinché l’opera vada avanti ma prenderemo atto dei risultati di questo tipo di analisi”.