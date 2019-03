“C’è un indiscutibile legame tra l’immigrazione musulmana e la violenza“. “Oggi i musulmani sono le vittime, di solito sono gli autori”. E ancora: “La religione musulmana è un’ideologia violenta di un despota del sesto secolo”. Sulle parole pronunciate dal senatore indipendente australiano, Fraser Anning, nel giorno della strage di Chirstcurch, si sono levate numerose polemiche. Nel corso di un’intervista a Melbourne, l’esponente di estrema destra è stato avvicinato da un 17enne che, come si vede nel video, gli rompe un uovo in testa. Anning reagisce di scatto e lo colpisce in volto diverse volte prima di venir separato dal ragazzo.

Video Twitter