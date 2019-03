Il suo broncio, le sue trecce e le sue verdi hanno colpito tutto il mondo. Greta Thunberg, 16enne svedese, ispiratrice dello ‘sciopero della scuola per il clima‘, è stata candidata per il Nobel per la Pace di quest’anno. “Abbiamo proposto Greta Thunberg perché il cambiamento climatico, se non verrà fermato, sarà la causa principale di guerre, conflitti e flussi di rifugiati in futuro“, ha detto il deputato norvegese Freddy André Ovstegård, uno dei tre politici che hanno lanciato la proposta, “Greta Thunberg ha lanciato un movimento di massa in cui vedo, forse, il principale contributo alla pace”.

La ragazzina è diventata una musa ispiratrice nella lotta contro il cambiamento climatico. In particolare, ha sollecitato uno sciopero globale da parte degli studenti, domani, per chiedere un’azione più forte per combattere il cambiamento climatico. “È ovviamente un onore essere tenuta in tale considerazione“, ha detto la ragazza al quotidiano svedese Aftonbladet, “è sorprendente e un po’ strano”. Il suo nome è stato proposto da tre deputati della sinistra socialista norvegese prima della scadenza del 31 gennaio, ha spiegato Ovstegård, il che significa che la sua candidatura è valida per il Premio Nobel per la Pace 2019, che verrà assegnato l’11 ottobre. Secondo il Nobel Institute, 304 persone e organizzazioni sono state nominate quest’anno per il prestigioso riconoscimento, una lista che rimane segreta per almeno 50 anni in conformità con gli statuti della fondazione.