“Sette chilometri e mezzo così. Vi presento la galleria italiana della Tav che secondo Di Maio, Toninelli e il M5s non esiste”. A scriverlo, su Twitter, il deputato renziano Luciano Nobili che però, facendo confusione, pubblica il video del tunnel geognostico. Quello, cioè, realizzato per lo studio del terreno in vista della realizzazione della tratta e dove, evidentemente, come si deduce dal filmato, un treno non avrebbe lo spazio per transitare.

Nei commenti al tweet, che non è stato rimosso, è stato fatto notare con ironia all’esponente del Pd che da lì, al limite, potrebbe passare un treno giocattolo. E che, in effetti, si tratta dello scavo esplorativo della Maddalena, a Chiomonte, il cui cantiere è stato aperto nel 2012 e per il quale sono stati spesi circa 170 milioni di euro.