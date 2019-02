Un’aggressione nel pieno centro di Firenze, in mezzo alle persone, a suon di calci, pugni e colpi di mazza. All’ora dell’aperitivo del 12 febbraio, nella centralissima piazza dei Ciompi, a poche centinaia di metri da piazza Santa Croce, quattro ragazzi si sono avventati su un tunisino di 33 anni, gettandolo a terra e colpendolo fino a lasciarlo senza forze sull’asfalto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe iniziata intorno alle 20 nella vicina piazza Ghiberti, con alcuni passanti che avrebbero allertato i Carabinieri. Poi i cinque sarebbero arrivati in piazza dei Ciompi e lì, grazie al video girato da un residente con il proprio cellulare, si è potuto ricostruire la dinamica dell’agguato. Nelle immagini si vedono l’uomo a terra con i quattro giovani che si avventano su di lui colpendolo ripetutamente. La strada era affollata, come di consueto in quella zona della città, ma questo non ha fermato i giovani che si sono avventati anche contro i passanti che hanno tentato di allontanarli dal corpo dell’uomo.

Dopo qualche minuto, prima che arrivassero le auto delle forze dell’ordine, i quattro sono fuggiti a piedi e in bicicletta. Uno di loro, un sedicenne libico, è stato bloccato da una pattuglia della Guardia di Finanza poco lontano dal luogo dell’aggressione (ora è accusato di lesioni personali aggravate), mentre si cercano ancora gli altri tre responsabili. La vittima del pestaggio ha riportato ferite alla testa, ma non ha mai perso conoscenza. Anche lui è stato denunciato per minacce aggravate. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, prima che la lite degenerasse il 33enne avrebbe minacciato il gruppetto con una pistola scacciacani, poi recuperata sul posto dai carabinieri.

Twitter: @GianniRosini