Le vittime sono in prognosi riservata, una è ricoverata in rianimazione. I fatti risalgono all’1 della notte tra venerdì e sabato in viale Torino nei pressi del locale 'La Mulata'. Posti di blocco in tutta la zona per rintracciare gli aggressori

Due giovani sono stati accoltellati in un locale di Riccione dopo una lite vicino a un locale. I due, entrambi 23enni, sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Infermi di Rimini, dove sono giunti dopo l’allarme lanciato dai carabinieri, intervenuti sul posto allertati per una lite scaturita per futili motivi.

Originari di Gradara, nel Pesarese, i giovani sono stati operati e sono ricoverati in prognosi riservata: uno ferito a un fianco si trova nel reparto di rianimazione, l’altro ferito all’addome nel reparto di chirurgia.

Secondo diversi testimoni, per ferire i due giovani sarebbero stati usati coltelli a serramanico. Subito dopo gli aggressori si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. I fatti risalgono all’1 della notte tra venerdì e sabato in viale Torino nei pressi del locale brasiliano ‘La Mulata’. I carabinieri hanno disposto posti di blocco in tutta la zona e si sono messi sulle tracce degli aggressori.