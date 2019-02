Per la prima volta dopo essere stato ferito al midollo spinale, il nuotatore Manuel Bortuzzo parla dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo con un messaggio registrato dal presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, in risposta a tutte le persone che gli hanno mandato un messaggio di solidarietà e sostegno. “Come potete sentire dalla voce sto bene – dice sorridendo – Non mi aspettavo questo calore da parte vostra, mi avete fatto emozionare. Vi abbraccerei uno a uno. Vado avanti per la mia strada, torno più forte di prima”.

Video dalla pagina Facebook TutticonManuel