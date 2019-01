Fa bene Di Maio a parlare ma sui migranti della Sea Watch decido io, aveva detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, aggiungendo che in Italia non arriverà nessuno. Facciamo arrivare solo donne e bambini, ha detto l’altro vicepremier Luigi Di Maio. E invece alla fine, com’è capitato spesso in questi sei mesi di governo gialloverde, la mediazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte salta tutti i litigi e li cancella. “Ne prenderemo 15 su 49, e prenderemo anche i mariti perché non siamo gente che smembra le famiglie: daremo un segnale all’Europa, ma dopo che tutti avranno rispettato le regole”. E’ questo il punto di caduta di Palazzo Chigi, secondo la ricostruzione pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Una svolta, un cambio di passo, dettato forse anche dai contatti con la Chiesa, un po’ come già era accaduto per il caso della Nave Diciotti. Ieri Papa Francesco ha pronunciato un appello ai leader europei per una “solidarietà concreta”. E l’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia ha già offerto la disponibilità delle strutture della diocesi per ospitare i migranti che eventualmente arriveranno in Italia.

Il giornale parla di trattative in moto perpetuo con le cancellerie di Berlino, Lisbona, Amsterdam e Parigi per concordare una redistribuzione dei migranti che si trovano a bordo della Sea Watch ormai da 17 giorni, con temperature proibitive e mare raramente calmo.

Per il governo Malta – nonostante le parole orgogliose del premier Joseph Muscat – cederà. La stessa Unione Europea, che si è contraddistinta per un silenzio di tomba in queste ore, sta lavorando a un accordo complessivo, che riguarda anche i 249 migranti che sono arrivati nelle settimane scorse. E naturalmente in questo caso il governo italiano ha già chiarito che non ne vuole sapere niente.

La posizione del capo del governo, che guida questa trattativa sulla Sea Watch, non contraddice neanche le prese di posizione di ieri del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli che aveva sottolineato le violazioni della nave della ong e anche il fatto che le due imbarcazioni impegnate nei salvataggi nel mar Mediterraneo battono le bandiere di Germania e Olanda. Per il Corriere già oggi potrebbe essere comunicato l’accordo tra Italia, Francia, Olanda, Portogallo e Germania.