“Quanti migranti accogliamo? Zero. Abbiamo già dato”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante una diretta Facebook. “Su questa scrivania ho firmato il permesso di arrivare in Italia a centinaia di donne e bambini, riconosciuti in fuga da associazioni serie, e che avranno in Italia il loro futuro. Poi basta: per i trafficanti di esseri umani i porti italiani sono, erano e saranno chiusi. Grazie a questo traffico gli scafisti comprano armi e droga”, ha aggiunto. Poi continua: “Il governatore della Toscana non pensa ai toscani che aspettano una casa popolare? Il sindaco di Napoli non si occupa delle migliaia di napoletani che non hanno nemmeno una casa, un posto in ospedale, se non in mezzo alle formiche? Ma non si vergognano?”.