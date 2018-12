“Non ci sto a questo racconto per cui questa legge di bilancio è stata scritta da Bruxelles“. Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook. “Questa è la legge di bilancio che tiene dentro il contratto di governo, che si sta realizzando. Ai cittadini dico: parlatene, perché nessuno ce lo riconoscerà. Tutti gli altri in passato ci hanno preso per i fondelli”, rimarca il vicepremier e leader M5s, che poi ha specificato: “Non ci sarà nessun aumento dell’Iva”