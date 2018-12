Per gli scontri del 21 settembre dopo un corteo antifascista sono indagate in tutto 35 persone. I militanti di estrema destra ferirono 3 persone usando "sfollagente, manubri da palestra, manganello telescopico, cintura dei pantaloni" e agendo con "premeditazione". Nel corso delle perquisizioni ritrovati busti di Benito Mussolini, copie del Mein Kampf e una bandiera della X Mas. Cinque indagati tra gli antifascisti

Riorganizzazione del partito fascista e manifestazione fascista. Sono i reati contestati dalla procura di Bari ai militanti di CasaPound che lo scorso 21 settembre aggredirono alcuni partecipanti al corteo antifascista e antirazzista, compresa l’europarlamentare Eleonora Forenza. Tre persone rimasero ferite in quella azione con “sfollagente, manubri, manganelli” e portata avanti con “premeditazione”, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Digos.

L’indagine dei poliziotti, coordinata dal procuratore aggiunto Roberto Rossi, ha anche fatto scattare il sequestro preventivo – disposto dal gip Marco Galesi – della sede del partito di estrema destra nel capoluogo pugliese. Nel corso delle perquisizioni sono stati ritrovati anche busti di Benito Mussolini, copie del Mein Kampf di Adolf Hitler e una bandiera della X Mas.

I magistrati contestano agli indagati di “aver partecipato a pubbliche riunioni” compiendo “manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e di aver attuato il metodo squadrista come strumento di partecipazione politica”. Per i pm, insomma, fu un’aggressione fascista organizzata quella che si consumò vicino alla sede di CasaPound in via Eritrea 29, nel quartiere Libertà, nella quale rimasero ferite tre persone tra i quali l’assistente della Forenza e Claudio Riccio di Sinistra Italia.

Il video dell’aggressione dello scorso settembre