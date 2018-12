“La penale da applicare per? Quella sulla sanzione è una riflessione che, io resto dell’idea che Forza Italia è quello di più lontano che c’è da Matteo Dall’Osso per quello che l’ho conosciuto in questi anni. Non abbiamo ancora modo di incontrarci e parlare”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico,, dopo la firma del Protocollo di Intesa tra ministero e Regione Lazio per la diffusione di connettività wi-fi e piattaforme intelligenti sul territorio italiano. Eppure, così come ha chiarito già lo stesso Dall’Osso, non sembrano esserci possibilità per un incontro tra Di Maio e l’ex deputato M5s : “Luigi Di Maio l’avevo cercato prima di fare la mia scelta, per spiegargli come stavano le cose. Lui non poteva, quindi basta. Voglio bene a tutti quelli del M5s. Ho ricevuto tante critiche per la mia scelta”, ha già chiarito Dall’Osso.