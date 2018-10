Scontro alla Camera, durante il Question time, tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e la presidente di turno, Mara Carfagna. “Curiosa seduta con più banchi vuoti delle opposizioni che non della maggioranza” ha esordito il vicepresidente del Consiglio. “Signor ministro, le ricordo che sono in corso le commissioni in contemporanea con l’aula” gli ha ricordato l’esponente di Forza Italia. “Vorrei essere lasciato libero di parlare” ha detto, di rimando, Salvini. A quel punto le opposizioni hanno protestato e Carfagna è intervenuta, rimproverando, con una certa ironia, il ministro: “Le sembrerà strano ma le regole valgono anche per lei“.