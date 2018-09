“La Rai non merita di essere guidata da un“.sono partiti all’attacco di, indicato come presidente del Cda Rai, dopo la sua audizione in Commissione Vigilanza . Se per i dem, dopo la bocciatura estiva, la nomina resta ancora “illegittima”, con tanto di appello ai presidenti delle Camere, dopo l’audizione sono stati i senatoriad attaccare: “Chi fabbricanon sia presidente”, hanno spiegato, ricordando ipiù contestati di Foa, prima della sua indicazione da parte dialla presidenza di Viale Mazzini. Stesso atteggiamento da parte di: “Retweetterebbe lo stesso tweet contro il presidente della Repubblica? Tra l’altro era un tweet fatto da Simone Di Stefano, leader di Casapound”, ha attaccato. Nella sua replica, Foa ha parlato di “scelte impulsive”, legate alla caratteristica tipica dei social network: “Il retweet di qualcuno, che magari non sai neanche chi è, non è significativo di un’adesione incondizionata di quello che c’è scritto nel tweet. Ma solo che quel tweet ti è sembrato interessante”, si è difeso Foa. Per poi precisare sul caso Mattarella: “Non ho mai avuto intenzione di offendere il capo dello Stato”.