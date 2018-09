Il fuoco è stato aperto nella località di Perryman, non lontano dalla cittadina di Aberdeen, vicino a Baltimora. L'aggressore - non si sa però se sia un uomo o una donna - è ricoverato in gravi condizioni

Almeno tre persone sono morte e due sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta nella contea di Hartford, nel Maryland, in un centro di distribuzione di farmaci della società Rite Aid, all’interno di un parco industriale. L’aggressore, ha riferito lo sceriffo durante la conferenza stampa, è stato arrestato ed è ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro, però, se si tratti di un uomo o di una donna. Pare che si sia sparato da solo. Il parco industriale dove è avvenuta la sparatoria si trova nella zona tra Spesutia Road and Perryman Road nella località di Perryman, non lontano dalla cittadina di Aberdeen, vicino a Baltimora.