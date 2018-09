Coinvolte altre due persone, all’epoca dei fatti pubblici ufficiali. Sequestrati beni per 750mila euro, ritenuti profitto delle tangenti ricevute

È accusato di avere ricevuto tangenti da Sergio Scarpellini, l’immobiliarista che un tempo affittava immobili alla Camera e al Senato. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato il sindaco di Ponzano Romano, comune a nord della Capitale: è accusato di corruzione. Ci sono anche due indagati, all’epoca dei fatti pubblici ufficiali.

Per gli inquirenti avrebbero tutti ricevuto benefici da Scarpellini, arrestato dai carabinieri per corruzione nel dicembre 2016 assieme all’allora dirigente del comune di Roma Capitale, Raffaele Marra. Sequestrati beni per 750mila euro, ritenuti profitto delle tangenti ricevute.

.