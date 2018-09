La scelta di Fincantieri, a guida di un Ati di imprese, per ricostruire il ponte Morandi a Genova “è quello che vogliono tutti. Perché dovremmo fare diversamente?”: il presidente della Liguria Giovanni Toti lo ha chiesto in conferenza stampa a margine del workshop Ambrosetti di Cernobbio. “Questa – ha aggiunto – è una decisione squisitamente politica che vede convergenti Comune, Regione e, per una volta, il governo”. “Siamo tutti d’accordo di far costruire il ponte a un’azienda pubblica e se il governo vuole favorirci – ha concluso – fa un decreto Genova” per poter derogare al codice degli Appalti e quindi tagliare i tempi.