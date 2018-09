Tirate di capelli, schiaffi e insulti pesantissimi: “Hai la stessa faccia di cazzo di tua mamma”. Cinque maestre dell’asilo Papero Giallo di via del Fiume Giallo – zona Eur, a Roma – sono state sospese dopo che nelle registrazioni audio-video in possesso degli investigatori sono state viste maltrattare i bambini loro affidati, la classe dei “medi”, di età compresa tra i 19 e i 32 mesi, con continue vessazioni psicologiche e fisiche. L’indagine ha preso il via dalla denuncia sporta 6 mesi fa alcuni genitori, allarmati dal comportamento anomalo e dal disagio manifestato dai propri bambini. Alle donne è stato inoltre notificato il divieto di avvicinamento alle abitazioni e ai luoghi frequentati dalle persone offese.

Appena lo scorso sabato, una maestra di Reggio Emilia è stata sospesa per sei mesi, incastrata dalle registrazioni che la mostravano nell’atto di stringere al collo e strattonare violentemente i suoi bambini. Qualche settimana prima un episodio simile a Caserta, in cui a essere scoperte in atteggiamenti violenti erano state le suore di un asilo paritario. Alla fine di luglio, poi, è stato condannato a tre anni Enrico Piroddi, l’ex titolare dell’asilo milanese Baby World Bicocca arrestato in flagranza nel 2016 per maltrattamenti.

