Nelle videoregistrazioni dei Carabinieri si vede la donna, 55 anni, mentre strattona e afferra per il collo i piccoli. "Piangi, piangi pure, non mi interessa" diceva a uno di loro. L'indagine è nata dalla denuncia di una mamma

L’accusa è di aver maltrattato bambini di quattro anni con strattoni, pizzicotti, urla e minacce. Per questo una maestra d’asilo 55enne di Reggio Emilia è stata sospesa dall’insegnamento per sei mesi. La misura cautelare è stata disposta dal gip della città emiliana sulla base di intercettazioni audiovisive realizzate dai Carabinieri coordinati dal pm Stefania Pigozzi, in cui compare l’indagata nell’atto di strattonare violentemente i bambini, afferrarli per il collo stringendoli con violenza, dar loro forti pizzicotti che hanno causato lividi su braccia e gambe.

L’insegnante, inoltre, avrebbe rovesciato i piccoli allievi dalle brandine su cui facevano il riposino pomeridiano, replicando sprezzante alle loro lamentele: “Piangi, piangi pure, non mi interessa“. L’indagine ha preso il via grazie alla denuncia della mamma di una delle vittime. Qualche settimana fa la cronaca ha registrato un episodio simile a Caserta, dove quattro suore di un asilo paritario sono state sospese per un anno a seguito di una denuncia presentata dalle mamme dei loro allievi. Alla fine di luglio, poi, è stato condannato a tre anni Enrico Piroddi, l’ex titolare dell’asilo milanese Baby World Bicocca arrestato in flagranza nel 2016 per maltrattamenti.

FOTO DI ARCHIVIO