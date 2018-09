“Il tema è molto semplice: le norme che riguardano la trasparenza si applicano sia ai partiti sia alle fondazioni. Se tu fai una donazione a una forza politica non puoi più avvalerti della privacy: questo principio ci consentirà finalmente di capire come mai negli anni abbiamo visto dei comportamenti anti-cittadino. Molto spesso i cittadini si sono chiesti come mai si trovassero milioni di euro per i grandi poteri e non per i diritti sociali. Abbiamo imparato andando a scavare che c’era sempre un collegamento tra i finanziamenti e i comportamenti dopo le elezioni”. Così il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi.