Un enorme incendio ha devastato lo storico Museo Nazionale di Rio de Janeiro, uno dei più antichi del Brasile. L’edificio è andato in fiamme intorno alle 19.30 locali di domenica e in quel momento il museo era chiuso: nessuno è rimasto ferito. “Questo è un giorno tragico per il Brasile”, ha dichiarato il presidente Michel Temer. “Duecento anni di lavoro, ricerca e conoscenza sono andati perduti, la perdita della collezione del Museo Nazionale è incalcolabile” ha aggiunto. Ancora ignote le cause del rogo.

La collezione comprendeva opere d’arte e reperti risalenti all’epoca greco-romana e dell’antico Egitto, nonché il più antico fossile umano trovato all’interno dei confini brasiliani, noto come “Luzia“. Il museo ospitava anche lo scheletro di un dinosauro trovato nella regione del Minas Gerais e il più grande meteorite scoperto in Brasile chiamato “Bendego” che pesava 5,3 tonnellate. Vi erano conservati anche reperti storici che coprivano un periodo di quasi quattro secoli – dall’arrivo dei portoghesi nel 1500 fino alla dichiarazione della prima repubblica brasiliana del 1889. I vigili del fuoco hanno impiegato cinque ore a riportare sotto controllo le fiamme che si sono propagate rapidamente a causa della grande quantità di materiale infiammabile.

Il vicedirettore del museo, Luiz Fernando Dias Duarte, ha espresso “profondo scoraggiamento e immensa rabbia” accusando le autorità brasiliane di “mancanza di attenzione”. Duarte ha sottolineato che il museo fondato nel 1818 dal re Joao VI non aveva mai ricevuto il sostegno necessario. Un tempo era la residenza ufficiale della famiglia reale portoghese, da sempre considerato un gioiello della cultura brasiliana. “Abbiamo combattuto per anni con diversi governi per avere le risorse per preservare adeguatamente tutto ciò che è andato distrutto oggi”, ha detto ai giornalisti.

All’interno del museo, situato nella parte nord della città vicino allo stadio Maracana, vi era una collezione di oltre 20 milioni di oggetti tra cui una vasta collezione di reperti geologici, botanici, paleontologici e archeologici, oltre che alcune mummie egiziane, statue greche e manufatti etruschi. “Per il Brasile si tratta di una tragedia culturale“, ha detto all’emittente GloboNews il direttore del museo, Paulo Knauss.