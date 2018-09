Un enorme incendio ha devastato lo storico Museo Nazionale di Rio de Janeiro, uno dei più antichi del Brasile. L’edificio è stato inghiottito rapidamente dalle fiamme mentre i vigili del fuoco combattevano invano per controllare il rogo, scoppiato intorno al 22.30 gmt di domenica.

La collezione comprendeva opere d’arte e reperti risalenti all’epoca greco-romana e dell’antico Egitto, nonché il più antico fossile umano trovato all’interno dei confini brasiliani, noto come “Luzia”. Il museo ospitava anche lo scheletro di un dinosauro trovato nella regione del Minas Gerais insieme al più grande meteorite scoperto in Brasile, che era chiamato “Bendego” e pesava 5,3 tonnellate. Vi erano conservati anche reperti storici che coprivano un periodo di quasi quattro secoli, dall’arrivo dei portoghesi nel 1500 fino alla dichiarazione della prima repubblica brasiliana del 1889.

I vigili del fuoco hanno impiegato cinque ore a riportare sotto controllo le fiamme, che si sono propagate rapidamente a causa della grande quantità di materiale infiammabile.