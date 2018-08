Il quinto giorno della nave Diciotti nel porto di Catania con 150 migranti a bordo è iniziato tra lo spiraglio di una soluzione e il lavoro dei pm di Agrigento che va avanti a Roma, con l’ascolto dei funzionari del Viminale come persone informate sui fatti. Mentre i vescovi siciliani si dicono pronti allo sciopero della fame e, su richiesta del comandante del pattugliatore, sono saliti a bordo gli ispettori del ministero della Salute che hanno ordinato lo sbarco immediato di 11 donne e 5 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi.

Guardia Costiera: “Fateli scendere” – E su Twitter l’hashtag #fateliscendere è uno dei più usati dagli utenti del social network. Una richiesta, quella dello sbarco, che, secondo Corriere e Repubblica, è giunta al governo anche dalla stessa Guardia Costiera. “A causa dell’estrema criticità delle condizioni a bordo, si richiede l’autorizzazione allo sbarco”, è il testo inviato dal pattugliatore ai ministeri dell’Interno, dei Trasporti, della Difesa e degli Esteri, nonché alla Procura nazionale antimafia e ai magistrati di Palermo, Catania e Agrigento.

Ispettori del ministero Salute a bordo – Proprio per le condizioni di salute, nella tarda mattinata sul pattugliatore Diciotti sono saliti gli ispettori del ministero della Salute, dottori dell’Usmaf e regionali per un controllo medico, secondo quanto si apprende su richiesta del comandante. E proprio i medici, intervenuti con l’ok della ministra Giulia Grillo, hanno ordinato lo sbarco di 16 migranti a causa delle loro condizioni di salute. Sulla nave sono inoltre stati portati dei tappetini da notte, materiale per l’igiene intima e di prima necessità offerti dalla Croce rossa italiana che è presente sul molo. Mentre per provare a sbloccare la situazione, le ong Alterego-Fabbrica dei diritti, K-Alma e il movimento LasciateCIEntrare hanno deciso di presentare un ricorso urgente al Tar di Catania che ritengono “illegittimo” il loro trattenimento e “violate tutte le normative standard”.

L’ipotesi: identificazione a bordo – Ma la linea della “fermezza” da parte del Viminale non accenna a smussarsi. Dopo lo sbarco dei 27 minorenni e lo scontro frontale tra il governo e l’Ue su ricollocamenti e finanziamento del bilancio europeo, l’unico pertugio aperto è quello dell’identificazione a bordo. Un’idea appena accennata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nella tarda serata di venerdì: in sostanza, la pratica per decidere chi ha diritto ad essere accolto e chi no, verrebbe svolta a bordo della nave della Guardia Costiera concedendo quindi lo sbarco solo ai “profughi veri”, come gli ha definiti il capo del Viminale. “Sono tranquillissimo e sto lavorando, con buone prospettive, a una soluzione positiva – ha aggiunto in mattinata – Ogni denuncia è per me una medaglia al valore”. “Orgoglioso ogni giorno di più della professionalità dimostrata dalla Guardia Costiera. Nessuno può dare lezioni all’Italia per lo sforzo umanitario – ha invece scritto su Twitter il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli – Il governo sta solo chiedendo alla Ue di dare un senso alla propria esistenza, rispettando quanto scritto dopo vertice fine giugno”.

Viminale: “Non cambia linea della fermezza” – Sul molo di Levante del porto siciliano, dalla mattinata di sabato, è presente solamente personale della Guardia Costiera, polizia, guardia di finanza e carabinieri: nessun volontario o appartenente alla Protezione civile per l’assistenza allo sbarco. Segno che una soluzione è ancora lontana. E nel pomerggio, alle 17, a poche centinaia di metri da dove la Diciotti è attraccata si terrà un presidio di un cartello di associazioni regionali per chiedere la ‘liberazione’ di “persone stremate e in precarie condizioni di salute”.

I pm di Agrigento a Roma – Una parte dei 150 migranti, come confermato da chi è riuscito a salire a bordo, ha iniziato lo sciopero della fame e rifiuta anche le barrette energetiche, mentre le condizioni di salute vengono definite precarie e ci sono decine di casi di scabbia. Una situazione che aveva denunciato già negli scorsi giorni il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che dalla mattinata è impegnato negli uffici della procura di Roma con l’ascolto dei funzionari del Viminale nell’ambito dell’inchiesta, al momento a carico di ignoti, aperta per sequestro di persona e arresto illegale.

Il vescovo di Noto: “Pronti a sciopero della fame” – Sulla questione è intervenuto anche il vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò, delegato della Cei per le migrazioni, annunciando che “i vescovi di Sicilia si stanno interrogando sulla necessità di passare dalla riflessione ai fatti, meno proclami – pur importanti per risvegliare le coscienze – e più azioni fattive per liberare questi nostri fratelli”. Secondo il prelato, “occorre subito mobilitarsi: magari salendo sulla Diciotti e fare con loro lo sciopero della fame? O qualche altra iniziativa di solidarietà che manifesti il volto popolare di una Chiesa impegnata fattivamente su questo problema?”. L’umanità, spiega il vescovo, “è l’anima dell’Europa e dell’Italia”. Un Paese che però, accusa monsignor Staglianò, “per mantenere la linea dura nei confronti dell’Europa insensibile e anestetizzata, nemmeno si commuove per lo sciopero della fame di 150 persone umane, nostri fratelli e amici, resterà ancora ‘bella’, ma ormai ‘senz’anima’”. La perdita dell’anima, secondo il prelato, “sta già deturpando la bellezza del suo volto, costringendo milioni di cittadini a vergognarsi di appartenere alla nazione. Quale bellezza salverà l’Italia? Non c’è altra via che quella della solidarietà, ‘nuovo nome della pace'”.