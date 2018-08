Lo stupro nel pomeriggio di sabato 24 agosto nei pressi della stazione. Le urla della donna, residente a Pescara, hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che hanno bloccato l'uomo di origine africana, che è in Italia perché sposato con una italiana

Una donna di 39 anni è stata violentata nel pomeriggio di sabato 24 agosto nei pressi della stazione di Pescara. Accusato di averla stuprata è un senegalese di 61 anni, arrestato nel pomeriggio di ieri. L’aggressione sessuale sarebbe avvenuta verso le 14 in un giardinetto vicino alla stazione degli autobus, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria.

Sono state le urla della donna, residente a Pescara, a richiamare l’attenzione di alcuni passanti che hanno bloccato l’uomo di origine africana. A quel punto sono stati allertati gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante che lo hanno arrestato. Su disposizione del pm di turno Rosangela Di Stefano, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale San Donato. L’aggressore è in Italia con regolare permesso di soggiorno perché sposato con una italiana. Da quanto si apprende, l’uomo avrebbe già dei precedenti per maltrattamenti in famiglia.