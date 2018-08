La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti per accertare la dinamica dell’incidente avvenuto sul raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, in cui una persona è morta e altre 100 sono rimaste ferite. La vittima è Andrea Anzolin, 42enne originario di Agugliaro, in provincia di Vicenza: era lui a guidare l’autocisterna con materiale infiammabile che è piombata addosso a un tir ed è poi esplosa. Anzolin era un’autista esperto e lavorava per un’impresa vicentina di commercio e distribuzione di carburante. Da molti anni guidava mezzi con materiale infiammabile, come il Gpl che stava trasportando lunedì quando, forse per un malore o forse per distrazione, non si è accorto dei tir in coda davanti a lui e non ha frenato in tempo, centrando in pieno il camion davanti a lui. In un orrendo effetto domino, i mezzi si sono incendiati e, dopo alcuni minuti, è esplosa la cisterna: per lui non c’è stato scampo.

La deflagrazione ha fatto crollare buona parte del ponte dell’A14 che passa sopra la via Emilia, dividendo in due l’Italia e scavando un enorme cratere sulla carreggiata. L’onda d’urto ha raggiunto negozi, ristoranti e case in tutta la zona, provocando altri scoppi a catena in alcune concessionarie d’auto ai margini della tangenziale. Decine di residenti sono stati evacuati e hanno passato la notte fuori casa. La polizia stradale di Bologna, assieme con la Procura, sono al lavoro per compiere tutti gli accertamenti e i rilievi necessari a ricostruire l’accaduto: “Aspettiamo di capire qual è la dinamica dell’incidente, perché guardando i video ci sono molte curiosità e diversi aspetti che vogliamo capire” ha detto il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio. “Ora tutta la verità sul gravissimo incidente” ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli.

Intanto, i tecnici di Autostrade per l’Italia hanno lavorato tutta la notte per verificare la stabilità del tratto autostradale e hanno confermato la transitabilità nella carreggiata opposta a quello crollata. Così alle ore 09:25 di martedì è stato riaperto il raccordo di Casalecchio in entrambe le direzioni: Autostrade ha spiegato che l’obiettivo di far riprendere il più rapidamente possibile la circolazione è stato raggiunto predisponendo uno scambio di carreggiata, che consente agli utenti provenienti da Firenze di raggiungere la A14 tramite una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Riaperto anche il tratto di Tangenziale compreso tra gli svincoli 2 e 3 in direzione dell’A1, tratto che rimane invece chiuso in direzione di dell’A14. La deviazione in atto non riguarda coloro che dalla A1 provenendo da Milano sono diretti verso la A14, e viceversa, il cui percorso resta quindi inalterato.