Nella mattinata dello stesso giorno un altro velivolo è caduto in un bosco a Hergiswil, nel canton Nidvaldo

Un velivolo d’epoca si è schiantato sul Piz Segnas, nel cantone dei Grigioni, in Svizzera. A dare la notizia è il quotidiano locale Ticinonline, specificando che l’incidente è avvenuto intorno alle 16.50 del 4 agosto e i rottami si trovano a un’altitudine di 2540 metri. Secondo quanto riporta il giornale svizzero, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufac) ha dichiarato il blocco dello spazio aereo. Nella mattinata dello stesso giorno un altro velivolo è caduto in Svizzera, in un bosco a Hergiswil, nel canton Nidvaldo.

Per chiarire le dinamiche dell’incidente si è attivato il Ministero pubblico della Confederazione, che lavora sul caso assieme al Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (Sisi) e alla polizia del cantone dei Grigioni. Si tratta di un aereo Junker Ju-52, velivolo d’epoca di proprietà della Ju-Air – un’associazione che propone voli panoramici con i celebri aeromobili – che opera dall’aerodromo di Dübendorf (Zurigo). L’aereo ha una capienza massima di 17 posti per i passeggeri e tre per l’equipaggio, ma al momento non si hanno informazioni sul numero delle vittime. Sul posto, da quanto riferisce il quotidiano svizzero, sono intervenuti diversi elicotteri e alcuni aiuti sono arrivati anche dal cantone Glarona, nel versante nord della montagna.

Sempre il 4 agosto, in mattinata, un incidente simile è avvenuto sul Lago di Lucerna, nei pressi di Hergiswil. Un piccolo velivolo – Socata TB-10 – si è schiantato al suolo, causando poi un incendio che si è diffuso in tutta l’aera circostante, rendendo più complicate le operazioni di soccorso. La polizia locale ha fatto sapere che quattro persone della stessa famiglia – i genitori e due bambini – hanno perso la vita nell’incidente. Per chiarire le cause dell’incidente è stata aperta un’indagine della Procura federale.