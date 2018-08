Alla fine la quadra è stata trovata: l’intrigo di mercato tra Juve e Milan andrà a buon fine, con soddisfazione di entrambi i club e ritorno economico per tutti i protagonisti di un affare di mercato secondo solo all’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero. Nelle prossime ore Gonzalo Higuain diventerà il nuovo centravanti del Milan targato Fondo Elliott, con Mattia Caldara ad accompagnarlo nella nuova avventura rossonera. Chi invece farà il percorso inverso è Leonardo Bonucci, che dopo appena una stagione torna a Torino. Il risultato dell’operazione accontenta tutti a livello tecnico: il Diavolo avrà il grande attaccante che cercava e il giovane (ma non più giovanissimo) difensore di prospettiva che servirà a sostituire l’ormai ex capitano, che a sua volta renderà la difesa della Juventus pronta per vincere subito, anche a livello europeo.

Secondo Sky Sport infatti le due società hanno trovato l’accordo sia tra di loro, sia con i procuratori dei calciatori e manca solo l’ufficialità per la quale sarebbe questione di ore. A suggellare il buon esito della trattativa dopo qualche ora di stallo è stato l’ok del centravanti argentino al prestito con diritto di riscatto. Accordo, quindi, anche sul compenso di Higuain: il calciatore chiedeva 9 milioni all’anno, il Milan ne offriva 7,5, probabilissima a questo punto un’intesa a metà strada. Per Bonucci e Caldara, invece, si tratta di trasferimento a titolo definitivo: l’unico dettaglio ancora da chiarire è se la Juventus ha mantenuto un diritto di recompra sul centrale di difesa ex Atalanta.