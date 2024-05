L’ex presidente della Roma James Pallotta rischia di finire a processo. La Procura capitolina infatti ha chiuso le indagini sul caso delle plusvalenze dell’As Roma: nell’atto compaiono i nomi di Pallotta, Mauro Baldissoni e altri membri della vecchia dirigenza. Invece, stando a quanto riportano le agenzie di stampa, non compaiono l’attuale presidente e vicepresidente del club giallorosso, Dan e Ryan Friedkin. Nessuna accusa quindi per gli attuali proprietari.

Ad aprile 2023, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma relativa alla compravendita di alcuni calciatori, i finanzieri avevano compiuto perquisizioni e sequestri negli uffici della As Roma per operazioni di trasferimento. Le ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo, false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Si tratta di contestazioni avanzate anche dai magistrati torinesi nell’indagine che ha riguardato Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti della Juventus.

L’atto di conclusione delle indagini, che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio, sulle plusvalenze della Roma è stata notificata a sei persone oltre alla società As Roma. Le persone che rischiano di finire sotto processo oltre a Pallotta e Baldissoni sono Guido Fienga, Giorgio Francia, Umberto Maria Ghandini e Francesco Malknecht. Le accuse riguardano una serie di trattive per la compravendita di alcuni giocatori relative alla gestione Pallotta. Quattro le operazioni in uscita: Marchizza, Davide Frattesi, Tumminello e Luca Pellegrini. E tre in entrata: Defrel, Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante. Sotto la lente degli inquirenti anche le operazioni Zaniolo, Santon e Nainggolan. E nell’atto di chiusura indagine sono citate anche le operazioni Manolas e Diawara.