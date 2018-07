Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura della Lega, ha introdotto Matteo Salvini sul palco di Fontevivo, in provincia di Parma. Prima di lasciare il microfono al segretario del Carroccio, il riferimento alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna (in programma nel 2019): “Grazie al vostro supporto conquistiamo la Regione e diamo un calcio in culo ai comunisti”.