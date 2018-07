Uno scalatore sulla vetta del monte Hood, la cima più alta dell’Oregon, chiama il 911 per farsi soccorrere, confessando di aver meditato il suicidio durante la scalata. Lo sceriffo di Clackamas County fa intervenire la Portland Mountain Rescue che invia degli alpinisti per scalare la vetta. Le condizioni sono talmente avverse che si decide di mandare un elicottero Chinook CH-47 in forze al soccorso alpino. Il pilota con una manovra estremamente difficile riesce ad atterrare con le ruote posteriori sul crinale, a circa 3350 metri d’altezza, consentendo un agile accesso al vano di carico. In soli 32 minuti dal decollo l’alpinista verrà messo in salvo e trasportato nel vicino ospedale.