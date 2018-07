“Quello che ho sentito fin qui del progetto di Nicola Zingaretti non mi convince, mi sembra un ritorno al passato, l’idea che rifacendo l’Unione si vincono le elezioni. Non ero entusiasta allora, figuriamoci a un decennio di distanza, non ha nulla di nuovo”. Lo ha detto il presidente del Pd Matteo Orfini interpellato dai giornalisti dopo l’assemblea del partito a Roma. “Ci sarà un candidato alla segreteria che rappresenta una parte larga dell’esperienza renziana – ha detto rispondendo a una domanda -. Delrio? Ne parleremo quando sarà avviata la parte finale della fase congressuale”. Orfini ha risposto di non avere intenzione di candidarsi e di sperare di trovare “un candidato nelle cui idee possa riconoscermi”