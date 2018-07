“So che non sono l’unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti”. “Superficiale dire che le abbiamo perse tutte”. “Non sono andato via quando conveniva e non vado via adesso“. E rivolgendosi a una parte della sala che rumoreggiava: “Ci rivedremo al congresso e perderete di nuovo”. Matteo Renzi non molla il Pd: l’assemblea del partito all’Ergife è ripartita da dove era rimasta incagliata, ovvero la non analisi della sconfitta dell’ex premier e segretario. Che si è dimesso ma non ha intenzione di fare ulteriori passi indietro. Anzi pianifica il suo ritorno nella fase congressuale e attacca chi “contesta dal mattino alla sera”. Chi si aspettava un nuovo inizio o almeno l’apertura dei lavori per ricostruire il partito, si è trovato di fronte il vecchio copione. L’assemblea salvo sorprese eleggerà all’unanimità Maurizio Martina come segretario: il reggente avrebbe voluto partire subito con il congresso, ma la mediazione tra le varie correnti ha richiesto che si prendesse altro tempo. Il congresso (a renziani piacendo) sarà a febbraio, prima delle Europee.

Video di Manolo Lanaro

“Noi l’egemonia l’abbiamo avuta per tre o quattro anni”, ha esordito. “L’abbiamo persa e l’atto delle dimissioni ha questo significato” di riconoscere la sconfitta. Lo dice Matteo Renzi nel suo intervento in assemblea Pd. E una parte della platea applaude a sottolineare la responsabilità di Renzi. A quel punto l’ex segretario si ferma e replica: “Abbassiamo tutti i toni delle tifoserie. So che non sono l’unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti”.

“Chi in questi ultimi 4 anni anziché dare una mano al progetto ha cercato di demolire il Pd ha distrutto non il Pd ma l’alternativa al populismo. Hanno picchiato contro l’argine del sistema, sul web e con divisioni assurde che hanno fatto il male del Pd. Perché non hai fatto una cosa tua dopo le primarie del 2014 o dopo il voto? Perché io credo e contino a credere che sia il Pd l’argine al populismo, non sono andato via quando conveniva e non vado via”.

“Avevamo alternative? L’accordo con M5s. Ho combattuto come un leone per oppormi perché chi vince le elezioni deve governare, e hanno vinto M5s e Lega. Se avessimo fatto coalizione con M5s o con il centrodestra avremmo mandato all’opposizione i vincitori delle elezioni e sarebbe stata una ferita per il Paese. Avrebbero detto che nessuno rispetta la democrazia. Se avessero vinto quelli che dicevano accordo M5s-Pd avremmo avuto una profonda ferita costituzionale rispetto chi dice che il M5S è la nuova sinistra, sono cantanti, intellettuali, ma io trovo che sia la vecchia destra. Non potremo mai perdonarli di aver trasformato la lotta politica in Italia in una rissa. Avete inquinato le falde della democrazia. C’è una componente di centrosinistra nel M5s? Possono prendere il bus e pagare i contributi alle colf, ma restano una corrente della Lega”.