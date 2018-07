“Guardate che non è solo il ministro dell’Economia che ha la premura di tenere i conti in ordine, io per primo e tutti i ministri hanno questa premura”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, risponde durante al conferenza stampa di presentazione del ‘Decreto Dignità‘ a Palazzo Chigi, all’audizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria

“La Flat tax ci impegnerà in modo particolare e già ci stiamo lavorando e sarebbe impensabile che misure di questa portata e questo vale anche per il reddito di cittadinanza – spiega Conte – che avranno un impatto economico significativo, verranno adottate con tutte le contromisure per poterle realizzare. Come in ogni famiglia il pater familias ha il dovere di tenere i conti in ordine e io mi sento molto pater familias“