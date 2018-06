Oscar Camps, fondatore dell’organizzazione umanitaria, accusa i due paesi per le operazioni di soccorso di ieri. L'imbarcazione, dopo la chiusura dell'Italia, è diretta in Spagna. Salvini sostiene che il porto più vicino fosse Malta, ma il suo omologo de La Valletta lo smentisce e posta una mappa per dimostrare come fosse più vicina a Lampedusa: "Questi sono fatti, non opinioni"

“Benvenuti. È il capitano che parla. Siamo diretti in Spagna“. Con l’annuncio a bordo del comandante Marco Martinez finisce l’attesa per la nave della ong spagnola Open Arms, che attraccherà in Spagna dopo il no dell’Italia. L’imbarcazione ha salvato 59 migranti nel Mediterraneo: 50 uomini, cinque donne e quattro minorenni. E dalla Open Arms arriva l’accusa contro Italia e Libia per il naufragio di oltre cento persone, tra cui tre bambini, nel Mediterraneo. “Open Arms avrebbe potuto salvarli, ma è stata ignorata dalle autorità libiche e italiane”, scrive su Twiter Javi Lopez, uno dei quattro europarlamentari a bordo di Astral, una delle due navi della Ong catalana, postando un video in cui Oscar Camps, fondatore dell’organizzazione umanitaria, accusa i due paesi per le operazioni di soccorso di ieri.

Ayer 100 personas murieron en el naufragio de una patera frente a las costas libias. El @openarms_fund podría haberlas rescatado pero fue ignorado por las autoridades libias e italianas. @campsoscar nos cuenta en este video que no se les dejó actuar.👇🏻 pic.twitter.com/xKq3XhLTft — Javi López (@fjavilopez) June 30, 2018

Un’accusa ribadita anche da Riccardo Gatti, il comandante della Astral, postato da Eleonora Forenza su Fb. “Abbiamo sentito un messaggio radio tra un aereo militare e i guardacosta libici riguardo ad una imbarcazione da soccorrere, però nessuno ci ha dato un’indicazione ufficiale – ha detto Gatti – Dopo circa un’ora e mezza è arrivato un messaggio di testo sui dispositivi di bordo da parte della radio di Malta, un messaggio riguardante un’imbarcazione con circa 100 persone a bordo e pensiamo sia la stessa. Abbiamo chiamato Roma chiedendo se c’era bisogno che andassimo a soccorrere e ci hanno detto che era già stata intercettata da una motovedetta della guardia costiera libica. Di lì a poco abbiamo saputo di morti e dispersi”.

In più in un tweet del giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura, Gatti specifica di avere ricevuto una richiesta da parte della Guardia costiera libica si effettuare un soccorso. Un inedito rispetto a quello che fino ad oggi è successo.

#migranti AUDIO DALLA NAVE @RadioRadicale🔴60 A BORDO #OPENARMS LIBICI CHIEDONO A ONG DI FARE UN SOCCORSO.

Gatti:”salvataggio stamane, avvistati da noi, abbiamo 60 a bordo. Su richiesta dei libici ora stiamo andando verso un altro target via Navtex alert”. AUDIO GATTI 2 min.▶️ pic.twitter.com/bJNfeL41Wz — Sergio Scandura (@scandura) June 30, 2018

Malta attacca Salvini – Sulla Open Arms si è scatenato anche lo scontro a distanza tra Salvini e il suo omologo maltese Michael Farrugia. Il responsabile del Viminale, che ieri ha vietato l’attracco alla nave poi formalizzato dal ministro delle Infrastrutture Toninelli, questa mattina ha scritto che l’imbarcazione si trovava “in acque Sar della Libia, porto più vicino Malta, associazione e bandiera della Spagna: si scordino di arrivare in un porto italiano. Stop alla mafia del traffico di esseri umani: meno persone partono, meno persone muoiono”.

La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima dell’intervento di una motovedetta Libica in zona, ha in tutta fretta imbarcato una cinquantina di immigrati a bordo. pic.twitter.com/FiPjeVP2NU — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 30, 2018

Ma a smentire Salvini è intervenuto il suo omologo maltese Michael Farrugia, che su twitter ha scritto: “La prego, smetta di dare notizie false per cercare di coinvolgere Malta in una disputa senza una ragione valida”. Nello stesso tweet Farrugia ha anche pubblicato “una mappa” che mostra come la nave della ong sia più vicina a Lampedusa, “perché tutti vedano: questi sono fatti, non opinioni”. Il portavoce del governo di La Valletta rilancia il tweet e scrive “Basta con le bugie Matteo Salvini“, aggiungendo che “il governo pubblica una mappa che mostra la posizione di Open Arms in relazione ai porti più vicini e dimostra che è Lampedusa il porto più vicino”.