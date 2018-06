Bagarre, applausi sarcastici dai banchi della Lega e contestazioni dai deputati della maggioranza, quando in Aula, dopo l’informativa di Conte prima del Consiglio europeo, è intervenuta l’ex presidente della Camera Laura Boldrini. La deputata di LeU si è rivolta in modo ironico verso 5 Stelle e Lega, attaccando soprattutto Salvini. “Signor presidente del consiglio che non c’è – ha spiegato Boldrini, per biasimare l’assenza dall’aula di Conte -, lei con chi sta?”.

E ancora, attaccando il leader leghista: “Prima gli italiani o prima gli ungheresi’? Con chi sta, con gli italiani o con Orban? Governi come il suo invece di cercare soluzioni litigano con tutti. In Libia al ministro dell’Interno lo hanno detto chiaro: gli hotspot non li vogliono. Caro Salvini benvenuto nella realtà”, ha concluso. Un discorso più volte interrotto, con tanto di scontro a distanza tra il dem Emanuele Fiano e i deputati leghisti, terminato con gli applausi sarcastici dai banchi della Lega.