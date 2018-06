“Il presidente del Consiglio andrà domenica e poi giovedì prossimo a Bruxelles: o c’è una proposta utile a difendere i confini e la sicurezza, e i rifugiati veri, oppure diciamo no”. Così Matteo Salvini durante la trasmissione Agorà su Rai Tre. “Sulla carta sono tutti d’accordo con noi, vediamo se dalle parole passerà ai fatti. Conte ha il totale sostegno per andare a discutere qualcosa di utile per il nostro Paese”. In agenda ci sono infatti un vertice “informale” sull’immigrazione atteso per domenica, cui parteciperanno fra gli altri l’Italia, la Germania e la Francia, e il Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 28 e 29 giugno.

Dal ministro dell’Interno arriva poi la proposta di ridiscutere la protezione umanitaria, un’ipotesi già anticipata il 18 giugno scorso dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: “La situazione è pesante e nessuno ci ascoltava in Europa”, ha aggiunto Salvini. “I rifugiati veri sono 7 su 100. Andremo a rivedere la protezione umanitaria, il 30 per cento del totale: occorrono criteri oggettivi per concederla”.