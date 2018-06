Nella bozza di dichiarazione finale del vertice previsto a Bruxelles domenica c'è il potenziamento dell’agenzia Ue Frontex, che viene trasformata in "una vera e propria polizia di frontiera", e quella del sostegno all’asilo Easo, che diventa "Autorità per l’asilo per condurre le valutazioni sulle richieste d’asilo", anche per imprimere un’accelerazione sui rimpatri. Oltre ad un ritorno ai "ricollocamenti" in attesa della riforma di Dublino e risorse per il Fondo fiduciario per l’Africa

La “Fortezza Europa” prende forma giorno dopo giorno, man mano che tra le cancellerie si leva con sempre maggiore convinzione la nuova parola d’ordine: rafforzamento delle frontiere esterne. “Serve un’alleanza di volenterosi per proteggere l’Europa da chi vuole entrare e vogliamo promuovere questa strategia in collaborazione con l’Italia, in modo da riacquistare la fiducia della popolazione”, ha detto il vicepremier austriaco e leader della formazione di estrema destra Popolo della Libertà, Heinz Christian Strache, al termine di un incontro al Viminale col vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il riferimento è al medesimo “asse” di cui aveva parlato nei giorni scorsi il cancelliere austriaco Sebastian Kurz dopo un incontro a Berlino con il ministro dell’Interno tedesco, il bavarese Horst Seehofer, che sta incalzando Angela Merkel sulla questione dei respingimenti, mettendo in luce le difficoltà della cancelliera sul fronte europeo. E intanto nella bozza di dichiarazione finale del vertice previsto domenica a Bruxelles tra gli Stati si prevede la trasformazione di Frontex in una “vera e propria polizia di frontiera”. Prevista anche più velocità nell’analisi delle richieste d’asilo per velocizzare i rimpatri di coloro che non riusciranno a ottenerlo.

Il ministro austriaco Kickl: “Solidarietà ha premiato trafficanti”

“Il concetto di solidarietà della Commissione Europea finora ha premiato i trafficanti e non la popolazione – ha fatto eco il ministro dell’Interno austriaco, Herbert Kickl – noi vogliamo capovolgerlo, perché la solidarietà è proteggere le frontiere, il popolo, e quindi attueremo un cambio radicale, una rivoluzione copernicana del pensiero europeo su immigrazione e asilo“. Tra le idee sul tavolo, ha proseguito Kickl, anche quella di creare “in alcuni spazi nei Balcani dei centri dove avviare i richiedenti asilo che si sono visti respingere la domanda in Europa, ma non vengono ripresi dai loro Paesi di origine. Questo è necessario perché chi non ha diritto all’asilo non ha senso che resti in Europa”.

“L’obiettivo è proteggere frontiere esterne – ha spiegato il vicepremier Salvini in una conferenza stampa al Viminale al termine dell’incontro – non è dividere il problema tra paesi europei ma risolvere il problema a monte. Se qualcuno in Ue pensa che l’Italia debba continuare ad essere punto di approdo e campo profughi ha sbagliato a capire”. “L’aria in Europa sta cambiando e siamo ottimisti – ha proseguito il ministro dell’Interno – siamo anche estremamente fiduciosi nella presidenza austriaca (dell’Unione Europea, che inizierà il ° luglio, ndr) e confidiamo nel buonsenso dei colleghi europei, anche perché non vorremmo arrivare a ridiscutere il finanziamento italiano all’Unione Europea”.

Salvini ha quindi incontrato il premier Giuseppe Conte, l’altro vicepremier Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri Enzo Moavero, il ministro per gli Affari europeo Paolo Savona e il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano per preparare il vertice informale in calendario domenica a Bruxelles cui parteciperanno i leader di Francia, Germania, Spagna, Grecia, Bulgaria, Olanda, Belgio e Austria e che servirà a preparare il Consiglio Europeo del 28 e 29 giugno.

Bozza di dichiarazione finale vertice Bruxelles: “Frontex diventi polizia di frontiera”

Nella bozza di dichiarazione della riunione si parla di “un forte impegno per avanzare nella politica migratoria europea” con la “riduzione del numero di arrivi illegali nell’Unione”, attraverso una serie di misure e proposte, ma anche “una forte necessità di ridurre in modo significativo i movimenti secondari, evitando attraversamenti illegali delle frontiere interne tra Stati membri di migranti e richiedenti asilo e assicurando” procedure “veloci” per i trasferimenti verso il Paese competente.

C’è poi il potenziamento dell’agenzia Ue Frontex, che viene trasformata in “una vera e propria polizia di frontiera”, e quella del sostegno all’asilo Easo, che diventa “Autorità per l’asilo per condurre le valutazioni sulle richieste d’asilo”, anche per imprimere un’accelerazione sui rimpatri. Oltre ad un ritorno ai “ricollocamenti” in attesa della riforma di Dublino tra le misure previste dalla bozza di cui l’Ansa ha preso visione. Nella bozza ora all’attenzione dei funzionari dei Paesi, si prevedono anche risorse per il Fondo fiduciario per l’Africa; uno schema per gli sbarchi dei migranti in Nord Africa; e una lista Ue di Paesi di origine sicuri. Nella bozza si mette inoltre in guardia rispetto al pericolo che “misure unilaterali e non coordinate” possano “danneggiare severamente il processo di integrazione europeo e mettere a rischio i traguardi raggiunti con Schengen”.

All’appuntamento di Bruxelles rispondono con un “controsummit” gli Stati storicamente ostili all’accoglienza: domani a Budapest i leader dei Paesi di Visegrad – Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia – incontreranno il cancelliere austriaco Kurz.