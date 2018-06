Il summit fra i due leader era a rischio dopo lo scontro avvenuto giorni scorsi per il caso Aquarius. Il via libera è arrivato solo dopo una telefonata del presidente francese. Secondo fonti di governo, sul tavolo c'è l'ipotesi italiana di chiudere la rotta del Mediterraneo impedendo ai migranti di partire. Intanto Trump fa i complimenti al premier italiano

È iniziato il pranzo di lavoro a Parigi fra il presidente francese Emmanuel Macron e il neo premier italiano Giuseppe Conte. Dopo il durissimo scontro avvenuto nei giorni scorsi per il caso Aquarius, i due leader tentano ora di ricostruire il dialogo a partire da una simbolica stretta di mano all’Eliseo. Sul tavolo uno dei temi più scottanti per l’Ue e per il governo M5s-Lega: la gestione dei flussi migratori. Con l’Italia che, secondo fonti di governo, presenterà al leader francese una proposta precisa: l’istituzione di hotspot nei Paesi africani d’origine (in primis la Libia, ma anche quelli sahariani come il Niger) con l’obiettivo di chiudere la rotta verso il Mediterraneo cercando di tutelare, al tempo stesso, le vite dei migranti.

Un progetto, questo, che secondo le stesse fonti deve essere attuato nel breve periodo in attesa di una riforma del regolamento di Dublino, come già anticipato nei giorni scorsi dai leader dell’esecutivo giallo-verde. Ma mentre Luigi Di Maio ha dichiarato in un video su Facebook di aver apprezzato le scuse del presidente francese (condizione necessaria al via libera al vertice dell’Eliseo), nelle stesse ore il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha rincarato la dose contro la Francia: “Dal vertice del presidente del Consiglio in Francia mi aspetto rispetto e aiuti concreti. A Ventimiglia i cinici e gli irresponsabili sono oltre confine”.

Della creazione di hotspot nei Paesi di origine e di transito si parla da almeno un anno. Era stato proprio il capo dell’Eliseo a parlarne il 27 luglio 2017: “Questa estate la Francia creerà alcuni hotspot in Libia”, aveva detto Macron pochi giorni dopo aver messo l’uno di fronte all’altro a Parigi Fayez Al Sarraj, il presidente del governo di Tripoli patrocinato dall’Onu e riconosciuto dai Paesi occidentali, e Khalifa Haftar: l’uomo forte di Bengasi e capo delle milizie fedeli al parlamento di Tobruk. Una mossa che venne subito interpretata come un tentativo scalzare l’Italia nella gestione della crisi di cui approfittano i trafficanti di uomini che sfruttano i flussi migratori e presentarsi come attore capace di raggiungere l’obiettivo che Roma ha finora mancato: stabilizzare il Paese.

Da oltreoceano, intanto arrivano i complimenti di Donald Trump al presidente del Consiglio: “”Fantastico! – ha detto il presidente degli Stati Uniti in un’intervista a Fox News riferendosi a Conte – sembra che essere duri sull’immigrazione ora paghi”.