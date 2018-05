“È stato un onore lavorare per il Paese, anche se per pochi giorni. La formazione di un governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il Paese anche per l’incertezza che deriverebbe da nuove elezioni. Auguri di cuore al nuovo governo, che spero possa essere formato al più presto”. Sono le parole dell’economista Carlo Cottarelli, che ha dato notizia di aver rimesso l’incarico al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.