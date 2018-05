Carlo Cottarelli ha appena rimesso l’incarico al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Manlio Di Stefano, deputato del M5s, non nasconde la propria soddisfazione. “È fatta – ha detto – ora lavoriamo per il bene del Paese”. E sul nome di Giovanni Tria, come possibile ministro all’Economia, ha commentato: “Non ci importa quale sia la sua provenienza politica. L’importante è che sia un profilo di qualità”.