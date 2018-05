“Che brutta giornata per l’Italia e per la Democrazia. Era tutto pronto, anche io ero pronto a occuparmi di immigrazione e sicurezza, ma niente, qualcuno oggi ha detto no”. Così Matteo Salvini su facebook commenta in una diretta lo stallo politico seguito all’intervento di Mattarella: “Il governo del cambiamento non poteva nascere, i Signori dello Spread e delle banche, i ministri di Berlino, di Parigi e di Bruxelles non erano d’accordo. Rabbia? Tanta. Paura? Zero. Cambieremo questo Paese, insieme. Io non mollo Amici, conto su di Voi. Prima gli italiani!”