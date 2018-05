Un primo capitolo dell’analisi della sconfitta del Pd arriva, forse, due mesi dopo. Serviva una direzione nazionale del partito alla vigilia della quale è stata pronunciata più volte la parola “scissione“: da una parte i renziani, dall’altra i “non renziani“. Mentre chiede una fiducia fino alla prossima assemblea, il reggente Maurizio Martina nella sua relazione sembra parlare soprattutto al suo predecessore. “Il punto della sconfitta – spiega – non è quello che gli italiani non hanno capito. Il punto è che non abbiamo capito alcuni bisogni degli italiani. Non si riduce tutto a un confronto tra programmi e neppure agli slogan. Bisogna rifondare la cultura e il pensiero di fondo”. Non basta qualche mossa tattica, dice, piuttosto un confronto franco, un’analisi seria che non nasconda i dati dei disastri elettorali di questi anni: “Dobbiamo riflettere e non rimuovere la sconfitta prima di essere fuori tempo massimo”. Non vuole, aggiunge, un “sostegno di facciata, ma consapevole”.

CRONACA ORA PER ORA

16.29 – Martina: “Il tema non era Di Maio premier, ma emarginazione del Pd”

“In questa direzione bisognava decidere se aprire un confronto con il M5s, si trattava di un mandato chiaro e preciso, perimetrato: non si è mai trattato di decidere se votare la fiducia a un governo Di Maio o se fare un’alleanza con il M5s. Si trattava di decidere se fare una sfida culturale con il Movimento sul terreno del nostro cambiamento. Si trattava di lanciare con il confronto una sfida politica e culturale diretta a quel movimento che tanto ha eroso il nostro consenso anche il 4 marzo. E sfidarli proprio sul terreno del cambiamento. Nessuna rinuncia ai nostri valori. Non una resa, ma un rilancio”. Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina alla direzione. “Per me il tema vero era decidere se confinarsi nell’irrilevanza, niente di più: si trattava dell’ipotesi più rischiosa, ma io l’ho immaginata fino a qui con questa ambizione. Ma ora questa ipotesi è chiusa dopo quello che è successo”, ha aggiunto.

16.27 – Martina: “Vi chiedo fiducia fino alla prossima assemblea”

16.26 – Martina: “Non chiedo sostegni di facciata ma un passo consapevole”

“Serve un immediato cambio di passo, pena l’irrilevanza, la marginalizzazione”. Lo dice, a quanto si apprende, il reggente Maurizio Martina chiedendo la “fiducia” alla direzione Pd. “Serve una direzione salda e univoca, non solitaria ma collegiale. Non dobbiamo consentire che dicano che ci sono diversi partiti nel partito. Non chiedo sostegni di facciata ma un passo consapevole. Non false unanimità che si sciolgono al primo minuto”.

16.25 – Martina: “Impossibile un governo con il centrodestra”

“Per noi il tema non è mai stato votare Salvini o Di Maio Premier. Ma per noi il tema non potrà mai essere nemmeno sostenere un qualsivoglia percorso con Salvini, Berlusconi e Meloni come soci di riferimento. Tanto più impossibile chiaramente per noi un governo a trazione leghista”. Cosi il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, intervenendo alla Direzione nazionale.

16.24 – Martina: “Da Mattarella con spirito costruttivo”

“Lunedì si terranno nuove consultazioni e dovremo avere atteggiamento costruttivo verso la presidenza per affrontare questo nodo complesso”. Lo dice il reggente Maurizio Martina in direzione Pd, invitando i Dem a tenere al centro temi come l’Europa. “Credo che tanto più oggi aggiunge, raccogliendo l’applauso della platea, compreso quello di Matteo Renzi – dobbiamo supportare l’operato di Mattarella a cui vanno anche da qui i nostri sentimenti di stima e fiducia”.

16.21 – Martina: “Con il M5s il capitolo è chiuso”

Con M5s “capitolo chiuso”. “Parlavamo molto di loro ma il tema vero eravamo noi, il nostro ruolo e la nostra funzione anche quando si è minoranza. Per me era non condannarci all’irrilevanza e accettare una sfida. Era un’ipotesi più rischiosa ma l’ho immaginata per come potevo fino a qui con questa ambizione”. Lo dice, a quanto si apprende il reggente Maurizio Martina in direzione Pd. “Ora il dato di fatto è il rischio di un voto anticipato”, ha aggiunto.

16.16 – Martina: “Feroci tra noi più che con gli altri”

“Dalle nostre parti non possono esistere liste di proscrizione da qualunque parte provengano. Basta a essere più feroci tra di noi che con i nostri avversari”. Lo ha detto Maurizio Martina alla Direzione.

16.14 – Martina: “Non ce la caveremo solo con qualche mossa tattica”

“Non ce la caveremo solo con qualche mossa tattica”. Lo dice, a quanto si apprende, il reggente Maurizio Martina in direzione Pd. “Non si tratta di tornare indietro né andare oltre, ma riprogettare per ripartire. Serve un ripensamento netto su come si sta insieme, su come ci si confronta e si prendono le decisioni dopo essersi ascoltati e aver fatto un confronto con la voglia di costruire una risposta insieme non solo con rapporti di forza”.

16.14 – Martina: “Non sono gli italiani a non capire, ma noi a non capire loro”

“Il punto della sconfitta non è quello che gli italiani non hanno capito. Il punto è che non abbiamo capito alcuni bisogni degli italiani. Non si riduce tutto a un confronto tra programmi e neppure agli slogan. Bisogna rifondare la cultura e il pensiero di fondo”.Così il segretario reggente del Pd Maurizio Martina aprendo la direzione del Pd.

16.15 – Martina: “Riflettere su sconfitta prima di essere fuori tempo massimo”

“Proviamo a non nasconderci questi dati. Dobbiamo riflettere e non rimuovere la sconfitta prima di essere fuori tempo massimo”. Così il segretario reggente del Pd Maurizio Martina elencando i voti persi dal Pd. “Se vogliamo ripartire dobbiamo partire da qui e dobbiamo compiere una vera autocritica a partire dal 4 marzo, ma anche tenendo conto del risultato del 4 dicembre. Avremmo dovuto riflettere anche dopo la vittoria delle Europee”, ha aggiunto.

16.02 – Martina: “Serve confronto franco, non rimuovere sconfitta”

“Questa direzione ci chiama a un confronto franco, sincero, a due mesi dal voto che ci ha consegnato una delle sconfitte più nette mai accadute nella nostra storia. Il voto ci pone domande cruciali sul destino del campo del centrosinistra”. Lo dice, a quanto si apprende, il reggente Maurizio Martina in direzione Pd. “Non possiamo rimuovere quel che è accaduto: dobbiamo capire per cambiare”, aggiunge.

15.59 – Orfini: “Chiudiamo con un voto”. Gentiloni: “Entro le 20”

E’ iniziata la direzione nazionale del Pd. Renzi torna per la prima volta dopo le dimissioni. In apertura, vista la grande affluenza, il presidente Matteo Orfini ha invitato coloro che non siano membri della direzione a lasciare la sala. “Saremmo orientati a chiudere la discussione, che si concluderà con un voto, entro le ore venti, per consentire a tutti di votare”, ha annunciato Orfini. Dalla platea Gentiloni ha precisato: “Entro le 20”. “Solidarietà a chi all’ingresso è stato aggredito o apostrofato: è inaccettabile che si verifichino eventi di questa natura”, ha aggiunto Orfini. In sala sono presenti i ministri Dario Franceschini, Marco Minniti, Andrea Orlando, Carlo Calenda, Marianna Madia, Anna Finocchiaro.

15.58 – Si va verso documento di sintesi

Un documento di sintesi per evitare una scissione. E’ questo, a quanto si apprende da fonti Pd, il tentativo estremo messo in atto dai pontieri del partito per evitare una spaccatura nella direzione di oggi tra fronte renziano e i “dialoganti”.

15.53 – Presenti Renzi e Gentiloni

Alla direzione del Pd, nella sede romana del Nazareno, sono presenti l’ex segretario Matteo Renzi e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Entrambi sono arrivati in due macchine diverse da un’entrata secondaria.

15.45 – Area Orlando: “Fiducia a Martina solo con chiarezza”

L’area di Andrea Orlando si è riunita verso l’ora di pranzo alla Camera – presenti anche Cesare Damiano, LabDem e ReteDem – e ha deciso che ha senso rinnovare la fiducia al segretario reggente Maurizio Martina soltanto se verrà fatta chiarezza. La corrente del Pd che fa capo al Guardasigilli chiede in particolare che in direzione non si faccia finta di nulla dopo l’intervista di Matteo Renzi.

15.32 – Corrente Franceschini chiede voto fiducia a Martina

L’area del Pd che fa capo a Dario Franceschini vuole che in direzione si voti la fiducia al segretario reggente Maurizio Martina. E’ quanto ha deciso AreaDem dopo la riunione che si è tenuta questa mattina, al termine della quale, secondo quanto confermano fonti vicine al ministro, la corrente Dem ha sottolineato che se ci fosse una spaccatura nel Pd sul ruolo di Martina la responsabilità andrebbe attribuita a Matteo Renzi.

15.29 – Gentiloni al Nazareno

Il premier Paolo Gentiloni è al Nazareno per i lavori della Direzione del Pd.

15.28 – Madia: “Fiducia a Martina? Certamente”

“Certamente sì”. Così il ministro Marianna Madia ha risposto ai cronisti che le chiedevano se darà la fiducia al reggente del Pd Maurizio Martina, entrando a Nazareno. “Intanto andiamo ad ascoltare la relazione di Martina. Non vorrei parlare del caso in cui…vorrei sentire e poi valutare”, ha concluso.

15.27 – Pontieri al lavoro per mediazione

Pontieri al lavoro a ridosso della Direzione Pd per chiudere su un documento condiviso che eviti strappi tra il fronte renziano e quello ‘governistà nell’organismo dem. “In un modo o nell’altro vogliamo evitare rotture”, spiega chi sta lavorando alla mediazione.

15.26 – Damiano: “Da Martina mi aspetto discontinuità”

“Mi aspetto una discontinuità nella relazione di Martina. Il Pd non può rinunciare a fare politica: non ha senso dire ‘gli elettori ci hanno mandato all’opposizione’. Siamo in un sistema pro-por-zio-na-le!”. Così Cesare Damiano prima di entrare al Nazareno per la Direzione.

15.09 – Sala: “Direzione delicatissima, spero non ci sia scissione”

“Quella di oggi è una direzione delicatissima del Pd”. Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione della nuova facciata dell’aeroporto di Linate. “Spero non ci sia una scissione nel partito ma è importante capire cosa succederà”, aggiunge Sala.

15.05 – Militanti fuori dal Nazareno: “Mai con M5s”

Alcuni militanti del Pd romano sono davanti al Nazareno con indosso adesivi “Mai con M5S”. “Lo avevamo già fatto per l’ultima direzione”, l’unica finora dopo il voto del 4 marzo, spiega uno di loro.

14.55 – “Renzi come Balotelli”, ressa davanti al Nazareno

“Renzi come Balotelli, da promessa a sconquasso”: è un cartello esposto da un uomo all’esterno del Nazareno, sede nazionale del Pd, a Roma. In una ressa di cronisti, telecamere e turisti curiosi e increduli stanno arrivando i componenti della Direzione che inizierà tra poco.

14.50 – Si lavora a mediazione renziani-governisti

Si lavora in questi minuti a un documento di mediazione tra renziani e “governisti” che eviti la spaccatura in direzione. Lo si apprende da diverse fonti del Pd. Il testo, che confermerebbe la fiducia a Maurizio Martina, rischia però di non convincere una parte della minoranza del partito, che vorrebbe “chiarezza” sulla linea politica e circostanziare meglio il mandato di Martina, per evitare che Renzi continui a esercitare una guida di fatto del partito.