Soltanto una decina di persone si è presentata al Nazareno per il flash mob “Mai con M5s”, con tanto di logo in giacca. Un flop, considerato lo scarso numero di partecipanti, che uno dei presenti ha così giustificato: “Noi siamo gente che lavora, ma rappresentiamo la base”. Chi era presente, però, non si è fatto troppi scrupoli a benedire un possibile governo istituzionale con il centrodestra: “Per il bene del Paese”, c’è chi ha rivendicato