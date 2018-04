Il segretario reggente ha replicato alle parole dell'ex leader in diretta su Rai 1, dichiarando che per rispetto della comunità dem interverrà in direzione. Ma ha attaccato: "Per quanto mi riguarda la collegialità è sempre un valore, non un problema"

“Impossibile guidare il partito in queste condizioni”. Maurizio Martina, dopo la sconfessione pubblica della sua linea di azione da parte di Matteo Renzi e la conseguente chiusura ai 5 stelle, ha annunciato che “per rispetto della comunità Pd” porterà la questione in direzione. Ma intanto ha attaccato: “Così un partito rischia solo l’estinzione”. Dentro il Partito democratico è ormai guerra totale. Il confronto del 3 maggio che avrebbe dovuto decidere se aprire o meno al dialogo con i 5 stelle è stato annullato e reso nei fatti inutile dalle parole dell’ex segretario: in diretta su Rai 1 da Fabio Fazio ha infatti chiuso a ogni ipotesi di apertura e, di conseguenza, Di Maio ha chiesto il voto anticipato.

La reazione di Martina è arrivata nel primo pomeriggio. In direzione, ha dichiarato il segretario reggente, “servirà una discussione franca e senza equivoci perché è impossibile guidare un partito in queste condizioni e per quanto mi riguarda la collegialità è sempre un valore, non un problema”. Quindi ha continuato: “In queste ore stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza. Per il rispetto che ho della comunità del Partito democratico porterò il mio punto di vista alla Direzione Nazionale di giovedì 3 maggio che evidentemente ha già un altro ordine del giorno rispetto alle ragioni della sua convocazione”. E poi rivolto più o meno direttamente a Renzi ha detto: “Servirà una discussione franca e senza equivoci perché è impossibile guidare un partito in queste condizioni e per quanto mi riguarda la collegialità è sempre un valore, non un problema. Ritengo ciò che è accaduto in queste ore grave, nel metodo e nel merito”. E ha concluso: “Così un Partito rischia solo l’estinzione e un distacco sempre più marcato con i cittadini e la società; si smarrisce l’impegno per il cambiamento e non si aiuta il Paese. Per questo continuo a pensare che il Pd abbia innanzitutto bisogno di una vera ripartenza su basi nuove”.