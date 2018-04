Il capo politico dei 5 stelle interviene con un video su Facebook e, incassata la chiusura di Matteo Renzi, rilancia chiedendo al leader del Carroccio di unirsi al suo appello per il ritorno alle urne. Salvini poco prima su Twitter commentando il risultato del voto in Friuli Venezia Giulia aveva detto: "Donne e uomini ringraziano il Pd per l'egregio lavoro svolto e salutano Di Maio e compagni"

“L’unica soluzione è il voto a giugno, Salvini lo chieda con me”. Luigi Di Maio non ha aspettato la direzione Pd e dopo aver incassato la chiusura di Matteo Renzi in diretta su Rai 1, è intervenuto con un video su Facebook invocando le elezioni anticipate. “A questo punto non c’è altra soluzione”, dice, “bisogna tornare al voto il prima possibile. Poi ovviamente deciderà il presidente Mattarella. Tutti parlano di inserire un ballottaggio nel sistema elettorale, ma il ballottaggio sono le prossime elezioni e quindi io oggi dico a Salvini: andiamo insieme a chiedere di andare a votare e facciamo questo secondo turno a giugno. Facciamo scegliere i cittadini tra rivoluzione e restaurazione”. La parola ora spetta naturalmente al Capo dello Stato, ma per i grillini, chiuso anche il fronte del dialogo con il Pd, resta solo l’opzione del voto. Almeno per il momento. A pesare sulle analisi in casa 5 stelle c’è anche il risultato delle elezioni in Friuli Venezia Giulia, a cui Di Maio non ha dedicato nemmeno una parola: ha vinto la Lega, con Forza Italia e Pd che hanno retto, mentre i grillini hanno perso 17 punti rispetto alle politiche. Un quadro generale che Di Maio ha ben presente e che non può trascurare. Solo poco prima il leader del Carroccio aveva scritto su Twitter: “Donne e uomini ringraziano il Pd per l’egregio lavoro svolto e salutano Di Maio e compagni. Andiamo a governare”. Ma la domanda è sempre la stessa: con quali voti? Se il M5s non accetta Silvio Berlusconi e se la Lega non intende mollare l’ex Cavaliere, resta solo l’ipotesi di un esecutivo di responsabili per fare le riforme. Ipotesi che sarebbe però osteggiata sia dai 5 stelle che da Salvini.

Dopo i Molisani, anche donne e uomini del #FriuliVeneziaGiulia ringraziano il PD per l’egregio lavoro svolto, e salutano Di Maio & Compagni.

GRAZIE!!!!!#andiamoagovernare io sono pronto!#elezioniFVG #RegionaliFVG #Fedriga pic.twitter.com/uRipupZdFA — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 30, 2018

Di Maio nel video lanciato su Facebook ha rivendicato i 50 giorni e passa di mediazioni con gli altri partiti, che ora ha accusato di voler fare solo i propri interessi. “Il M5s”, ha detto, “in modo serio si è impegnato totalmente per rispettare il voto dei cittadini. Visto che abbiamo ottenuto un risultato straordinario, ma non abbiamo ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi non ho mai pensato che sarebbe stato facile ma non avrei mai immaginato che sarebbe stato impossibile: è vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando tutti al proprio orticello e alle poltrone“. Quindi il leader M5s ha parlato del fronte Pd, parlando dell’atteggiamento dei dem e del leader Matteo Renzi. “Il Pd, che ha preso una clamorosa batosta, qualcosa sembrava che stesse iniziando a capirlo, infatti aveva messo da parte Renzi relegandolo a senatore semplice come lui stesso si era definito, ma ieri sera lo abbiamo visto addirittura riproporre una riforma costituzionale, dopo che gli italiani gliene avevano già bocciata una. Ieri, anziché chiedere umilmente scusa per i danni fatti dal suo governo, ha attaccato me e il M5S, chiudendo a qualsiasi ipotesi di contratto”. “Per Renzi un padre di famiglia che perde il lavoro va lasciato solo dallo Stato. Ha detto che bisogna dargli un lavoro ma nel mentre cosa dà da mangiare ai suoi figli? Queste situazioni succedono in tutta Italia, specialmente dopo il Jobs Act che Renzi continua a difendere”. Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio su facebook.

“Sapevamo bene che il Pd nel programma scrive delle cose e poi ne fa altre. Nel 2013 non c’era l’abolizione dell’art.18, come la devastazione della scuola o la riforma costituzionale e tantomeno il salvataggio di Banca Etruria. Ed è per questo che volevo vincolare il Pd facendogli firmare un belò contratto davanti a tutti gli italiani”.