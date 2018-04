“Ascolto Di Maio che ripete o io o nessuno, subito dopo aggiunge che è pronto a un accordo o con la Lega o con il Pd e a questo punto dire questa e quella pari sono non è la premessa migliore per una riflessione comune che non vedo all’orizzonte”. Gianni Cuperlo in un incontro avvenuto stamattina a Milano ha detto la sua sul possibile accordo con il M5S. Cuperlo si è poi soffermato sulla sentenza della trattativa Stato-Mafia. “Lo Stato per un verso ne esce segnato per la condanna che investe esponenti di rilievo degli apparati. Per l’altro verso con la forza della democrazia: lo stato ha processato sé stesso e ha cercato di ricostruire un percorso di verità e questo è un fatto enorme che nessuno può sottovalutare e la politica non può fingere che non sia accaduto nulla”.