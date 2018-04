Una ragazzina racconta al padre che un professore l’ha picchiata e lui lo colpisce con un pugno in faccia. Ma poi lei ritratta: era stata solo allontanata dall’aula dopo un rimprovero. Il docente, ipovedente, si trova ora in ospedale con una prognosi di 25 giorni per emorragia cerebrale e uno zigomo rotto.

L’aggressione è accaduta ieri all’istituto comprensivo Abba Alighieri di Palermo. Secondo quanto riportato da Repubblica.it la studentessa, che frequenta la terza media, aveva avvisato il padre di essere stata picchiata dal docente. L’uomo ha raggiunto il professore mentre tornava casa dopo un corso pomeridiano e l’ha aggredito. Una volta a terra, è stato preso a calci fino all’intervento del personale della scuola. All’ospedale Civico di Palermo i medici hanno rilevato un’emorragia cerebrale e una frattura allo zigomo. In seguito la ragazzina, parlando con gli agenti della squadra mobile, avrebbe ammesso di essere stata solo allontanata dall’aula.

“Esprimo la più sincera solidarietà del governo e mia personale al docente oggetto di una così violenta e inammissibile aggressione”, ha dichiarato l’assessore all’Istruzione della regione Sicilia Roberto Lagalla. “Il comportamento del responsabile di un simile atto non solo è segno di un disvalore educativo e civico ma, soprattutto, dimostra un evidente deterioramento del rispetto da tutti dovuto all’istituzione scolastica, prima agenzia di formazione civile e sociale”, ha aggiunto l’assessore, augurando al docente la pronta guarigione.

Ma non è la prima volta che un insegnante finisce all’ospedale per aver rimproverato un alunno. Lo scorso febbraio Pasquale Diana, vicepreside della scuola media “L. Murialdo” di Foggia, è stato aggredito con violenza da un genitore per aver rimproverato il figlio, che al suono della campanella spingeva le compagne rischiando di farle cadere. Lo stesso è successo a gennaio ad Avola, in provincia di Siracusa, quando il professore Salvo Busà è stato picchiato per aver chiesto a uno studente di chiudere la finestra prima di andare in palestra. I genitori sono stati poi denunciati per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.