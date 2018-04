“Renzi è un leader, o presunto tale, che in 4 anni è passato dal 40% abbondante al 18% scarso, ha distrutto il Partito democratico, ha perso tutte elezioni dal 2014 in poi. Credo quindi che l’unico futuro del Pd è prendere atto che bisogna voltare pagina e applicare una ‘derenzizzazione’ brutale”. Lo ha detto il giornalista de Il Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, che in collegamento con gli studi di Otto e mezzo (su La7), ha analizzato la parabola di Matteo Renzi. “Se si insiste ancora con Renzi che ha distrutto il partito siamo oltre il masochismo. Cosa deve fare di più per far capire che non è il futuro migliore?”