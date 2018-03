“Accordo con Di Maio? Al di là dei nomi che appassionano tanto i giornalisti ma meno gli italiani credo che siano le cose da fare quelle su cui vedere se c’è un punto di incontro o no. Forza Italia non è d’accordo? Si parte dal programma e dalla coalizione del centrodestra, ne parleremo prima tra alleati e poi con gli altri. Convergenza su terzo nome? Non è una battaglia di nomi. Io sono pronto, ma non sono venuto al mondo 45 anni fa dicendo o faccio il Presidente del Consiglio o mi arrabbio e porto via il pallone dal campo del calcetto. Ircocervo? Prima lo devo studiare, è una parola molto dotta. O ci muoviamo come centrodestra o nessuno si muove da solo. Grillo ha detto che si fida di me? Sono contento, io mi fido di tutti nei fatti. Grillo non l’ho mai incontrato, ma i 5 stelle nei fatti, nelle elezioni dei presidenti di Camera e Senato, si sono dimostrati di parola”. Queste le dichiarazioni di Matteo Salvini intervenuto a Palazzo Marino a Milano a margine del consiglio comunale